Работаю с «Инженеры продаж» уже продолжительное время, для моей компании — это оптимальный вариант. Содержать в штате отдельно IT-специалистов считаю экономически нецелесообразно. При этом сотрудник будет узконаправленным, а результаты его работы не всегда будут решать стоящие перед компанией задачи. Оптимальнее работать с группой…
Познакомились с компанией «Инженеры продаж» первый раз, когда ребята предлагали свои услуги по SEO-продвижению. Но на тот момент нам не нужны были услуги продвижения сайта, так как он ещё разрабатывался у подрядчиков по сайту. В 2020 году, когда случилась пандемия, быстро доделали сайт и нам срочно потребовалось продвижение. Рассматривали КП…
Выражаем благодарность маркетинговому агентству «Инженеры продаж», г. Красноярск за плодотворную работу по SEO-продвижению сайта компании «Водяной». Ваш профессионализм, высокое качество оказываемых услуг и индивидуальный подход помогли нам обеспечить и поддерживать бесперебойную работу сайта ...
Начинали сотрудничать с «Инженерами продаж», когда еще сами были в начале пути, а «Инженеры продаж» состояли из одного человека (с августа 2016 года). На начало работы у нашей компании был самодельный лэндинг «вырви глаз», и несколько бесплатных объявлений на Avito и au.ru (тогда еще au24.ru). Начинали с замены одностраничного лэндинга на более...
Доверили развивать свое присутствие в интернете маркетинговому агентству «Инженеры продаж». С момента начала работы у нас был сайт, визуально красивый, и директ, но заявок много не приносил, после начала сотрудничества сайт был полностью переработан, и как результат стал одним из основным каналом продаж. В настоящее время наша компания…
Начали сотрудничество с «Инженеры продаж» с 2020 г., за год работы конверсия рекламы увеличилась — вдвое. С руководством компании договорились о тестовом периоде в 2 (два) месяца, далее с небольшим увеличение оплаты ещё на 2 (два) месяца, что позволило комфортно выделять финансовые средства на продвижение рекламы…