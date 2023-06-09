Начинали сотрудничать с «Инженерами продаж», когда еще сами были в начале пути, а «Инженеры продаж» состояли из одного человека (с августа 2016 года). На начало работы у нашей компании был самодельный лэндинг «вырви глаз», и несколько бесплатных объявлений на Avito и au.ru (тогда еще au24.ru).

Начинали с замены одностраничного лэндинга на более...

Шуруля И. А.

ген. директор «ЧПУ24»

Доверили развивать свое присутствие в интернете маркетинговому агентству «Инженеры продаж». С момента начала работы у нас был сайт, визуально красивый, и директ, но заявок много не приносил, после начала сотрудничества сайт был полностью переработан, и как результат стал одним из основным каналом продаж. В настоящее время наша компания…

Зубенко В. А.

руководитель компании «Красроуд»



Начали сотрудничество с «Инженеры продаж» с 2020 г., за год работы конверсия рекламы увеличилась — вдвое.

С руководством компании договорились о тестовом периоде в 2 (два) месяца, далее с небольшим увеличение оплаты ещё на 2 (два) месяца, что позволило комфортно выделять финансовые средства на продвижение рекламы…

Вискунов А. С.