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Маркетинг
в поисковых системах
Привлекаем качественных лидов для увеличения ваших продаж
Превращаем сайт вашей компании в лидера в Яндекс и Google
Рейтинг ведущих компаний по продвижению сайтов Красноярска
Рейтинг SEO-агентств — лучшие по продвижению сайтов
рентабельный маркетинг
Делаем предварительный расчёт UNIT-экономики (экономика маркетинга) проекта на рентабельность продвижения
Прогнозируем сроки окупаемости вложений в продвижение и выхода в прибыль
Калькулятор Unit-экономики
Работаем с проектами, когда уверены, что сможем вывести их в плюс
Почему бизнесу нужно рассчитывать UNIT-экономику ДО НАЧАЛА РАБОТ по продвижению:
За 45 месяцев продвижения увеличили SEO-трафик с 10.438 до 259.701 в месяц
«СГК.Online» — информационный портал
Государство
СМИ
SEO-продвижение
За 2.5 года продвижения подняли поисковый трафик с 2.229 до 15.086 в месяц
«ТАЧ24» — интернет-магазин домашнего текстиля
Интернет-магазин
Текстиль
SEO-продвижение
За 1.5 года привели 861 лида с контекстной рекламы в нише авиа-грузоперевозок
«Карготрейд» — грузовые авиаперевозки
Сайт-услуг
Грузовые авиаперевозки
Контекстная реклама

Кейсы digital-агентства

seo-продвижение
контекстная реклама
Привели 199 лидов за квартал с контекстной рекламы в нише ЧПУ-станков
«ЧПУ24» — продажа станков ЧПУ в Сибири
Сайт-каталог
Оборудование
Контекстная реклама
За 29 месяцев в 89 раз увеличили позиции в ТОП-10 Яндекса: с 2 до 178
«Бинар» — интернет-магазин фототехники
Интернет-магазин
Фототехника
SEO-продвижение
Выстроили стабильный поток качественных лидов: до 33 лидов в месяц
«Новое Савватьево» — посёлок элитных коттеджей
Сайт-каталог
Недвижимость
Контекстная реклама
За 1 год контекстной рекламы привели 2017 лидов
«BAUMECH» — продажа мини-спецтехники
Сайт-каталог
Спецтехника
Контекстная реклама
Привели 1.535 лидов на продажу спецтехники за 36 месяцев работы
«ТЦ Мегаполис» — дилер 14 брендов спецтехники
Сайт-каталог
Спецтехника
SEO-продвижение

Услуги digital-агентства

услуги агентства
основные услуги
комплексный подход
контекстная реклама (ppc)
Комплекст работ с инструм. Яндекс.Директа, целью которых является выгодный выкуп рекламных позиций в контексте поискового запроса или тематической площадки.
Услуга: от 60 000 ₽ в месяц;
Бюджет: от 10 000 ₽ в месяц
Разработка на Tilda sale-сайтов
Разрабатываем и развиваем сайты для лидогенерации, которые подходят под
SEO-продвижение и имеют высокую конверсию с контекстной рекламы.
Услуга: от 100 000 ₽ в месяц
комплекс услуг: оптимизация поискового пространства
Поисковое продвижение (SEO)
Комплекс работ с сайтом (ами) компании, целью которых является получение ТОП-3 позиций в поисковых системах Яндекс и Google по всем целевым запросам в регионе (ах) работы бизнеса.
Услуга: от 80 000 ₽ в месяц;
Бюджет: от 15 000 ₽ в месяц
Привлекаем качественных лидов и продажи со всего поискового пространства, используя все рекламные возможности:

  • SEO-продвижение;
  • Контекстная реклама;
  • Разработка и доработка сайтов;
  • Использование карт, справочников и сервисов;
  • Размещение на нишевых площадках
Поисковое продвижение (SEO)
Услуга: от 80 000 ₽ в месяц;
Бюджет: от 15 000 ₽ в месяц
Комплекс работ с сайтом (ами) компании, целью которых является получение ТОП-3 позиций в поисковых системах Яндекс и Google по всем целевым запросам в регионе (ах) работы бизнеса.
Услуга: от 400 000 ₽ в месяц;
Бюджет: от 1 000 000 ₽ в месяц
Проведём БЕСПЛАТНЫЙ аудит сайта и выявим проблемы на всех этапах формирования спроса у потребителя
Вкладываете деньги в сайт, но у вас
Заполняя форму, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
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Отзывы наших клиентов

Что говорят о нас клиенты
Средний LTV работы с проектом — 18 месяцев
Работаю с «Инженеры продаж» уже продолжительное время, для моей компании — это оптимальный вариант. Содержать в штате отдельно IT-специалистов считаю экономически нецелесообразно. При этом сотрудник будет узконаправленным, а результаты его работы не всегда будут решать стоящие перед компанией задачи. Оптимальнее работать с группой…
Зуев В. А.
ген. директор ТЦ «Мегаполис»
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Познакомились с компанией «Инженеры продаж» первый раз, когда ребята предлагали свои услуги по SEO-продвижению. Но на тот момент нам не нужны были услуги продвижения сайта, так как он ещё разрабатывался у подрядчиков по сайту. В 2020 году, когда случилась пандемия, быстро доделали сайт и нам срочно потребовалось продвижение. Рассматривали КП…
Симон С. К.
директор «ТАС24»
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Выражаем благодарность маркетинговому агентству «Инженеры продаж», г.  Красноярск за плодотворную работу по SEO-продвижению сайта компании «Водяной».
Ваш профессионализм, высокое качество оказываемых услуг и  индивидуальный подход помогли нам обеспечить и поддерживать бесперебойную работу сайта ...
Щепкин М. А.
директор компании «Водяной»
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Начинали сотрудничать с «Инженерами продаж», когда еще сами были в начале пути, а «Инженеры продаж» состояли из одного человека (с августа 2016 года). На начало работы у нашей компании был самодельный лэндинг «вырви глаз», и несколько бесплатных объявлений на Avito и au.ru (тогда еще au24.ru).
Начинали с замены одностраничного лэндинга на более...
Шуруля И. А.
ген. директор «ЧПУ24»
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Доверили развивать свое присутствие в интернете маркетинговому агентству «Инженеры продаж». С момента начала работы у нас был сайт, визуально красивый, и директ, но заявок много не приносил, после начала сотрудничества сайт был полностью переработан, и как результат стал одним из основным каналом продаж. В настоящее время наша компания…
Зубенко В. А.
руководитель компании «Красроуд»
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Начали сотрудничество с «Инженеры продаж» с 2020 г., за год работы конверсия рекламы увеличилась — вдвое.
С руководством компании договорились о тестовом периоде в 2 (два) месяца, далее с небольшим увеличение оплаты ещё на 2 (два) месяца, что позволило комфортно выделять финансовые средства на продвижение рекламы…
Вискунов А. С.
ген. директор «Карготрейд»
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